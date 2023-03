Campionato di calcio di Serie A 2022-23: tutte le partite in calendario oggi. I big match di giornata e le altre gare della 27a giornata

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 27a giornata. Dopo gli anticipi di venerdì sera con le vittorie sofferte di Sassuolo e Atalanta, le altre otto partite sono distribuite tra sabato e domenica. Tra le cosiddette big, oggi in campo solo il Milan.

La situazione in classifica prima della 27a giornata

Alla vigilia della 27a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 68 punti; Inter 50; Lazio 49, Milan 48, Roma 47; Atalanta 42: queste sono le squadre attualmente in zona Champions ed Europa league. Seguono: Juve (-15) 38 punti, Torino 37, Bologna 36, Udinese 35, Fiorentina 34, Sassuolo e Monza 33; Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 26 e Spezia 24. In zona retrocessione per adesso ci sono: Verona 19, Cremonese e Samp 12.

Le partite in programma per la 27a giornata e dove vederle in diretta

Sassuolo–Spezia 17-mar 18.30 DAZN Atalanta–Empoli 17-mar 20.45 DAZN SKY Monza–Cremonese 18-mar 15.00 DAZN Salernitana–Bologna 18-mar 18.00 DAZN Udinese–Milan 18-mar 20.45 DAZN SKY Sampdoria–Verona 19-mar 12.30 DAZN SKY Fiorentina–Lecce 19-mar 15.00 DAZN Torino–Napoli 19-mar 15.00 DAZN Lazio–Roma 19-mar 18.00 DAZN Inter–Juventus 19-mar 20.45 DAZN

Le partite di sabato 18 marzo

Oggi si giocano 3 partite.

Alle 15.00 c’è Monza-Cremonese , i brianzoli cercano punti per consolidare l’ottima posizione in classifica, la Cremonese sa che potrebbe essere una delle ultime possibilità per iniziare la risalita.

, i brianzoli cercano punti per consolidare l’ottima posizione in classifica, la Cremonese sa che potrebbe essere una delle ultime possibilità per iniziare la risalita. Alle 18.00 in campo Salernitana-Bologna : all’Arechi i granata ringalluzziti dalla cura Sousa cercano punti contro il solido Bologna di Motta. Partita che promette spettacolo.

: all’Arechi i granata ringalluzziti dalla cura Sousa cercano punti contro il solido Bologna di Motta. Partita che promette spettacolo. Alle 20.45 c’è Udinese-Milan: trasferta non banale per il Milan che in campionato balbetta parecchio negli ultimi tempi. I friulani sono in netta ripresa, serve il miglior Milan per far bottino.

Le partite di domenica 19 marzo

Oggi si giocano 5 partite.

Alle 12.30 gustoso lunch match Samp-Verona . Spareggio salvezza: ultima chiamata per la Doria che è viva ma annaspa in fondo al gruppo; il Verona sa di non poter sbagliare.

. Spareggio salvezza: ultima chiamata per la Doria che è viva ma annaspa in fondo al gruppo; il Verona sa di non poter sbagliare. Alle 15.00 Fiorentina-Lecce . La Viola è letteralmente rifiorita anche prima della primavera: il Lecce ha bisogno di punti ma dovrà giocare oltre i propri limiti per resistere all’urto dei gigliati.

. La Viola è letteralmente rifiorita anche prima della primavera: il Lecce ha bisogno di punti ma dovrà giocare oltre i propri limiti per resistere all’urto dei gigliati. Alle 15.00 Torino-Napoli : la capolista imbattibili e celebrata anche in Europa va ospite del Toro che in questo momento gioca bene ed è più tosto che mai. Match molto molto interessante.

: la capolista imbattibili e celebrata anche in Europa va ospite del Toro che in questo momento gioca bene ed è più tosto che mai. Match molto molto interessante. Alle 18.00 Lazio – Roma . Super derby e spareggio Champions. Le due romane sono quasi appaiate in classifica e si contendono uno dei posti disponibili per l’Europa che conta. Scontro tra due mondi diversi e tra due big della panchina come Mourinho e Sarri.

– . Super derby e spareggio Champions. Le due romane sono quasi appaiate in classifica e si contendono uno dei posti disponibili per l’Europa che conta. Scontro tra due mondi diversi e tra due big della panchina come Mourinho e Sarri. Alle 20.45 Inter-Juve. Dopo il derby della Capitale, sotto con il Derby d’Italia. Stavolta non c’è in ballo lo scudetto ma un po’ di orgoglio e punti comunque importanti per entrambe per continuare le rispettive rincorse in classifica. Partita sicuramente non banale con i nervi a fior di pelle. Assolutamente da non perdere.

FAQ A che ora si gioca Lazio-Roma? Alle 18 di domenica 19 marzo A che ora si gioca Inter-Juve? Alle 20.45 di domenica 19 marzo A che ora si gioca Udinese-Milan? Alle 20.45 di sabato 18 marzo 2023 A che ora si gioca Torino-Napoli? Alle 15.00 di domenica 19 marzo

