Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 28a giornata. Dopo la parentesi della Nazionale, si riparte da un turno con un paio di partite di grande impatto: Napoli-Milan e Inter-Fiorentina. La corsa scudetto è solo una questione matematica, visto il vantaggio smisurato in classifica da parte dei partenopei. Partite sulla carta piuttosto abbordabili per Juve e le romane.

La situazione in classifica prima della 28a giornata

Alla vigilia della 27a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 71 punti; Lazio 52, Inter 50; Milan 48, Roma 47; Atalanta 45: queste sono le squadre attualmente in zona Champions ed Europa league. Seguono: Juve (-15) 41 punti, Udinese 38, Torino, Bologna, Fiorentina 37, Sassuolo 36, Monza 34; Empoli 28, Lecce, Salernitana 27 e Spezia 24. In zona retrocessione per adesso ci sono: Verona 19, Samp 15 e Cremonese 13.

Le partite in programma per la 28a giornata e dove vederle in diretta

Cremonese–Atalanta 1 apr 15.00 DAZN Inter–Fiorentina 1 apr 18.30 DAZN SKY Juventus–Verona 1 apr 20.45 DAZN Bologna–Udinese 2 apr 12.30 DAZN Spezia–Salernitana 2 apr 15.00 DAZN SKY Monza–Lazio 2 apr 15.00 DAZN SKY Roma–Sampdoria 2 apr 18.00 DAZN Napoli–Milan 2 apr 20.45 DAZN Empoli–Lecce 3 apr 18.30 DAZN Sassuolo–Torino 3 apr 20.45 DAZN

Le partite di sabato 1 aprile

Oggi si giocano 3 partite.

Alle 15.00 c’è Atalanta-Cremonese , derby lombardo importante sia per i bergamaschi che continuano a sognare la Champions e i grigiorossi che inseguono il sogno salvezza.

, derby lombardo importante sia per i bergamaschi che continuano a sognare la Champions e i grigiorossi che inseguono il sogno salvezza. Alle 18.00 in campo Inter-Fiorentina : partita sulla carta stupenda. L’Inter è un gigante ferito e vuole riscatto, la Viola è rifiorita bellissima a primavera. Saranno 90 minuti di battaglia.

: partita sulla carta stupenda. L’Inter è un gigante ferito e vuole riscatto, la Viola è rifiorita bellissima a primavera. Saranno 90 minuti di battaglia. Alle 20.45 c’è Juventus-Verona: i bianconeri vivono una stagione assurda funestata da una miriadi di problemi in tribunale, ma in campo avrebbe (nonostante le critiche a un gioco bruttino) racimolato i punti per un comodo secondo posto in classifica. In realtà adesso è ottava con la penalizzazione, è reduce da vittorie di carattere ma, meno di tutte le altre squadre, sa come potrà finire la sua stagione. Per paradosso questa contro il Verona potrebbe essere una specie di spareggio per la salvezza, se come dicono le voci di corridoio, la Juve sarà ulteriormente penalizzata. Serve l’ennesima prova d’orgoglio per Allegri e i suoi. Il Verona non è un avversario facilissimo, ma Madama non può davvero più steccare da qui alla fine.

Le partite di domenica 2 aprile

Oggi si giocano 5 partite.

Alle 12.30 gustoso lunch match Bologna-Udinese . Partita molto equilibrata, tra due squadre in palla che daranno spettacolo.

. Partita molto equilibrata, tra due squadre in palla che daranno spettacolo. Alle 15.00 Spezia-Salernitana . Spareggio salvezza per certi versi drammatico: i liguri sono alla disperata ricerca di punti per aggrapparsi alla Serie A. La Salernitana targata Sousa marcia a ritmo di medio-alta classifica. Partita con in palio punti che valgono doppio.

. Spareggio salvezza per certi versi drammatico: i liguri sono alla disperata ricerca di punti per aggrapparsi alla Serie A. La Salernitana targata Sousa marcia a ritmo di medio-alta classifica. Partita con in palio punti che valgono doppio. Alle 15.00 Monza-Lazio : interessante match tra due belle squadre che sanno giocare bene. Sfida di tattica Sarri-Palladino.

: interessante match tra due belle squadre che sanno giocare bene. Sfida di tattica Sarri-Palladino. Alle 18.00 Roma-Samp . Mou senza difesa cerca punti Champions contro una Samp mai doma e capace di fare scherzi anche alle grandi.

. Mou senza difesa cerca punti Champions contro una Samp mai doma e capace di fare scherzi anche alle grandi. Alle 20.45 Napoli-Milan. Super match, anticipo di quello che vedremo in Champions tra pochi giorni. Ideale passaggio di consegne tra vecchi e nuovi titolari dello scudetto.

Le partite di lunedì 3 aprile

Oggi si giocano 2 partite:

Alle 18.30 c’è Empoli-Lecce : partita importante per la lotta salvezza tra due squadre che non amano i pareggi;

: partita importante per la lotta salvezza tra due squadre che non amano i pareggi; Alle 20.45 Sassuolo-Torino: partita tra due belle realtà del campionato, senza assilli di classifica vedremo un match in cui i talenti in campo sapranno dare il meglio.

FAQ A che ora si gioca Roma-Samp? Alle 18 di domenica 2 aprile A che ora si gioca Inter-Fiorentina? Alle 18.00 di sabato 1 aprile A che ora si gioca Napoli-Milan? Alle 20.45 di domenica 2 aprile 2023 A che ora si gioca Juve-Verona? Alle 20.45 di sabato 1 aprile

