Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 11a giornata. Il cartellone di questa giornata prevede il big match Roma-Napoli, ma anche un importante Atalanta-Lazio. Impegno tosto per l’Inter a Firenze, mentre il Milan gioca in casa contro il Monza. Numerosi scontri in zona retrocessione.

La situazione in classifica prima della 11a giornata

Alla vigilia della 11a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 26 punti; Atalanta 24; Milan 23, Roma 22. Immediatamente fuori dalla zona Champions ci sono Lazio e Udinese a quota 21 e l’Inter a 18. La Juventus è attualmente ottava e fuori dalle coppe a quota 16. Poi il Sassuolo a 12 punti, Torino ed Empoli 11 punti, Salernitana, Monza e Fiorentina 10, Spezia 9, Lecce 8 punti, Bologna 7. Attualmente le ultime 3 posizioni in classifica sono occupate da: Verona con 5 punti, Cremonese 4 e Samp 3.

Le partite in programma per la 11a giornata e dove vederle in diretta

Juventus-Empoli 21-ott 20.45 DAZN Salernitana-Spezia 22-ott 15.00 DAZN Milan-Monza 22-ott 18.00 DAZN Fiorentina-Inter 22-ott 20.45 DAZN SKY Udinese-Torino 23-ott 12.30 DAZN SKY Bologna-Lecce 23-ott 15.00 DAZN Atalanta-Lazio 23-ott 18.00 DAZN Roma-Napoli 23-ott 20.45 DAZN Cremonese-Sampdoria 24-ott 18.30 DAZN Sassuolo-Verona 24-ott 20.45 DAZN SKY

Le partite di sabato 22 ottobre

Dopo l’anticipo della Juve al venerdì, sabato si giocano tre partite molto calde. Si comincia alle 15.00 con Salernitana-Spezia, match con importanti punti salvezza in palio. Partita che entrambe le squadre non possono permettersi di perdere e che in caso di vittoria potrebbe aprire settimane più serene per Nicola o Gotti. Alle 18.00 il mezzo derby Milan-Monza, sulla carta partita senza storia vista la differenza di valori tecnici tra le due formazioni. In tribuna si rivedranno Berlusconi e Galliani, come ai vecchi tempi, ma stavolta come “avversari”.

Alle 20.45 c’è Fiorentina-Inter partita importantissima per Inzaghi per risalire la china dopo i passi falsi di inizio stagione. Ma anche la Viola non sta benissimo e cerca una vittoria per rilanciarsi in classifica e nel morale. Si prevedono spettacolo ed emozioni.

Le partite di domenica 23 ottobre

Il lunch match di Domenica 23 ottobre alle 12.30 è Udinese-Torino, partita interessante che vede di fronte due squadre opposte: una spettacolare e spregiudicata, l’altra molto attenta e guardinga. Alle 15.00 si prosegue con Bologna-Lecce; sfida tra due squadre alla ricerca di punti vitali per la salvezza dopo un avvio di campionato stentato.

Alle 18.00 il primo dei due big-match di giornata: Atalanta-Lazio. Gasp contro Sarri in un match che potrebbe riservare spettacolo e molte sorprese. In palio per i bergamaschi c’è anche un possibile primo posto solitario in classifica. Tutto dipende anche da quello che accadrà all’Olimpico alle 20.45 in Roma-Napoli. La partita calda per eccellenza, quest’anno più torrida che mai. Da un lato c’è la sfida tra due città e due tifoserie che non si amano (diciamo così…), dall’altro lo scontro tra la prima in classifica imbattuta e finora artefice di un campionato sensazionale e una squadra criticata e discontinua ma piena di talenti che la stanno tenendo al terzo posto in scia con le migliori. E poi il duello è in panchina: Mourinho che non vede l’ora di vincere per avvicinarsi alla vetta e fare uno sgambetto a Spalletti che torna a Roma con tutto il suo bagaglio di polemiche e frizioni mai sanate. Partita che è un crocevia per il campionato: assolutamente da non perdere.

Le partite di lunedì 24 ottobre

Il programma di questa lunghissima 11a giornata si completa lunedì 24 ottobre con due partite: alle 18.30 c’è Cremonese-Samp sfida tra le ultime due della classica che scalpitano per risalire la china e alle 20.45 Sassuolo-Verona partita calda in cui gli scaligeri devono assolutamente fare 3 punti per riportarsi in una parte di classifica più consona al loro blasone.

FAQ A che ora si gioca Roma-Napoli? Alle 20.45 di domenica 23 ottobre A che ora si gioca Fiorentina-Inter? Alle 20.45 di sabato 22 ottobre A che ora si gioca Milan-Monza? Alle 18.00 di sabato 22 ottobre

