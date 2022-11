05-11-2022 09:00

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 13a giornata. Il cartellone di questa giornata prevede tre partite importantissime. Tre autentici big match fondamentali per le posizioni di alta classifica ma anche per il blasone. Si giocano infatti Atalanta-Napoli ossia la sfida tra le prime due squadre in classifica, e poi il Derby di Roma Roma-Lazio e il Derby d’Italia Juve-Inter.

La situazione in classifica prima della 13a giornata

Alla vigilia della 13a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 32 punti; Atalanta 27; Milan 26, Roma 25 che attualmente completano il pacchetto di squadre attualmente in zona Champions. Lazio e Inter 24 occupano le altre due posizioni di coppa. La Juventus e l’Udinese a quota 22 sono a ridosso della zona coppe. Poi la fascia centrale con: Torino 17, Salernitana 16, Sassuolo 15, Bologna e Fiorentina 13 punti. Quindi la zona più calda con: Empoli 11, Monza 10, Spezia 9 e Lecce 8 punti. Infine la zona retrocessione attualmente occupata da: Samp 6 e Cremonese e Verona 5 punti.

Le partite in programma per la 13a giornata e dove vederle in diretta

Udinese-Lecce 04-nov 20.45 DAZN Empoli-Sassuolo 05-nov 15.00 DAZN Salernitana-Cremonese 05-nov 15.00 DAZN SKY Atalanta-Napoli 05-nov 18.00 DAZN SKY Milan-Spezia 05-nov 20.45 DAZN Bologna-Torino 06-nov 12.30 DAZN Monza-Verona 06-nov 15.00 DAZN Sampdoria-Fiorentina 06-nov 15.00 DAZN Roma-Lazio 06-nov 18.00 DAZN Juventus-Inter 06-nov 20.45 DAZN SKY

Le partite di sabato 5 novembre

Oggi sono in programma ben 4 partite, dopo Udinese-Lecce giocata ieri sera. Alle 15.00 subito due scontri salvezza: Empoli-Sassuolo e Salernitana-Cremonese. Nella prima c’è il confronto tra due realtà calcistiche piuttosto simili: due squadre piene zeppe di giovani di talento guidate da due degli allenatori emergenti del calcio italiano. All’Arechi invece si sfidano due squadre che hanno vissuto un primo scorcio di campionato contrapposto: la Salernitana che con poco gioco ha ottenuto molti punti e la Cremonese che con tanto gioco ne ha ottenuti pochi tanto da essere ultima in classifica, più per ingenuità che per scarsa qualità. In entrambi i casi si attendono due partite equilibrate e dal risultato tutt’altro che scontato.

Alle 18.00 il primo big match di giornata: Atalanta-Napoli. La sfida tra le due squadre migliori e più regolari di questo primo scorcio di campionato. Il Napoli sta facendo faville e ormai non può nascondersi: è la vera grande favorita per la vittoria dello scudetto. L’Atalanta molto ringiovanita sembra avere ritrovato l’entusiasmo di un paio d’anni fa e, a parte qualche inciampo, ha fatto un percorso stupendo sin qui. La partita si annuncia combattutissima e promette spettacolo.

Alle 20.45 il programma si conclude con Milan-Spezia. Di fronte due squadre imparagonabili per qualità e quantità di giocatori di valore. L’anno scorso finì in modo impensabile con una svista arbitrale che provocò una clamorosa vittoria dello Spezia. I miracoli è difficile ripeterli e oggi c’è anche un Milan pienamente consapevole della propria forza con lo scudetto sul petto e una bella qualificazioni agli ottavi di Champions. Il risultato sembra scontato, ma le Aquile hanno disperatamente bisogno di punti e si difenderanno… attaccando come sempre.

Le partite di domenica 6 novembre

Il lunch match di Domenica 6 novembre alle 12.30 è Bologna-Torino: le vecchie blasonate sono in ripresa, i granata addirittura hanno fatto secco il Milan. Le alchimie tattiche di Motta e Juric a confronto per una partita sulla carta molto equilibrata. Alle 15.00 si prosegue con Monza-Verona e Samp-Fiorentina. Nel primo caso un verso scontro salvezza con i brianzoli che annaspano dopo un bel filotto e i gialloblù ancora fanalino di coda: è già uno spareggio per la sopravvivenza. A Genova invece la Viola fa visita a una Samp in ripresa ma ancora in fondo al plotone: una vittoria blucerchiata accorcerebbe ulteriormente le distanze nella parte bassa della classifica.

Alle 18.00 il secondo dei tre big-match di giornata: Roma-Lazio. Il Derby della Capitale promette spettacolo e massimo equilibrio. Le due squadre sono praticamente appaiate in classifica e vivono un periodo contrapposto: i giallorossi l’hanno spuntata in Coppa e continuano a vincere in modo sofferto, i biancocelesti orfani di Immobile giocano giocano giocano ma poi perdono in modo sciagurato. Il Derby è una partita a sé e i valori della vigilia non contano nulla: l’Olimpico diventa il Colosseo e in campo (e sulle due panchine) tutti diventano gladiatori. Ci sarà spettacolo.

Alle 20.45 il grande e vero big-match di giornata: Juve-Inter. Le due squadre erano partite con la fama di favoritissime per lo scudetto. A un terzo del cammino sono lontanissime dalla vetta e vivono fasi travagliate ma di diversa gravità. L’Inter continua a vincere giocando abbastanza bene, senza alcuni titolari importanti, ha ottenuto il passaggio del turno in Champions e sta ritrovando le sue certezze. La Juve invece ha oggettivi problemi di gioco, tantissimi infortuni, ostilità del tifo verso Allegri e la società, viene da un paio di vittorie ma l’eliminazione in Coppa pesa tantissimo. La partita mette in palio tre punti pesanti perché le due squadre sono divise da soli due punti in classifica e una vittoria, oltre che questioni di prestigio e tifo, potrebbe dare una notevole spinta per il resto della stagione.

FAQ A che ora si gioca Atalanta-Napoli? Alle 18.00 di sabato 5 novembre A che ora si gioca Juve-Inter? Alle 20.45 di domenica 6 novembre 2022 A che ora si gioca Milan-Spezia? Alle 20.45 di sabato 5 novembre 2022 A che ora si gioca Roma-Lazio? Alle 18.00 di domenica 6 novembre 2022

