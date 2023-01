04-01-2023 08:21

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 riprende dopo la lunga sosta per il Mondiale. Si riparte con la 16a giornata. Una giornata che si annuncia subito fondamentale per la lotta allo scudetto: si gioca infatti un super big match come Inter-Napoli che mette di fronte la prima della classe e la squadra data come nettamente favorita per la vittoria finale. Il Milan e la Juve hanno due trasferte pericolose a Salerno e Cremona, la Roma ospita il Bologna in una partita che inevitabilmente riporta alla memoria il grande Sinisa Mihajlovic ex di entrambe.

La situazione in classifica prima della 16a giornata

Alla vigilia della 16a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 41 punti; Milan 33, Juventus 31, Lazio e Inter 30 sono le squadre che completano il pacchetto attualmente in zona Champions ed Europa League. Alle loro spalle Roma e Atalanta a 27 punti e l’Udinese a 24. La fascia mediana vede il Torino a 21 punti, tallonato da Bologna e Fiorentina a 19, Salernitana ed Empoli 17, Monza e Sassuolo 16, Lecce 15 e Spezia 13 punti. In zona retrocessione per adesso ci sono: Cremonese a 7 punti, Samp 6 e Verona fanalino di coda con 5 punti.

Le partite in programma per la 16a giornata e dove vederle in diretta

SALERNITANA-MILAN 04-gen 12.30 DAZN SKY SASSUOLO-SAMPDORIA 04-gen 12.30 DAZN SPEZIA-ATALANTA 04-gen 14.30 DAZN TORINO-HELLAS VERONA 04-gen 14.30 DAZN LECCE-LAZIO 04-gen 16.30 DAZN SKY ROMA-BOLOGNA 04-gen 16.30 DAZN CREMONESE-JUVENTUS 04-gen 18.30 DAZN FIORENTINA-MONZA 04-gen 18.30 DAZN SKY INTER-NAPOLI 04-gen 20.45 DAZN UDINESE-EMPOLI 04-gen 20.45 DAZN

Tutte le partite della 16a giornata si giocano mercoledì 4 gennaio. Ma le dieci partite sono state divise in 5 fasce di 2 partite ciascuna. Così ad aprire le danze alle 12.30 ci pensano i campioni in carica in Salernitana-Milan in un match da prendere con le molle, perché l’Arechi non è mai un terreno facile; alla stessa ora in campo anche Sassuolo-Samp in una partita che i doriani non possono non vincere per sperare di risalire la china. Alle 14.30 secondo blocco: Spezia-Atalanta e Torino-Verona. Nel primo match i liguri tenteranno l’ennesima missione impossibile contro un’avversaria nettamente più forte ma con qualche acciaccato di troppo; nella seconda gli scaligeri ultimi in classifica chiedono a Juric, il vate che ha guidato i gialloblù fino a due anni fa, i punti per sperare di raddrizzare una classifica allucinante.

Alle 16.30 è la volta di Roma-Bologna e di Lecce-Lazio, un derby romano a distanza. I giallorossi ospitano il Bologna rivitalizzato dalla cura Motta, ma ancora col cuore a pezzi per la triste fine di Mihajlovic che aveva guidato i felsinei anche nella parte iniziale di questo campionato; mentre i biancoazzurri fanno visita al Lecce che si è portato quasi a metà classifica a suon di prestazioni convincenti.

Alle 18.30 sotto con Fiorentina-Monza e Cremonese-Juve. La Viola vuole continuare a risalire la china dopo un avvio difficile, mentre a Cremona la Juve deve dimostrare una volta di più di che pasta sia fatta. I bianconeri sono riusciti prima della sosta a riportarsi in zona Champions, pur non brillando, ma ciò che è accaduto durante la sosta è cosa nota tra inchieste, azzeramenti del cda e richieste choc della Procura: Allegri e i suoi saranno più forti anche di questa nuova tempesta giudiziaria? Cremona è il giusto banco di prova.

Infine alle 20.45 Udinese-Empoli, sfida tra due belle realtà molto simili tra loro, ma soprattutto è il giorno di Inter-Napoli. La partitissima. Di fronte la macchina da guerra di Spalletti, che sta ammazzando il campionato a suon di gol e bel calcio e l’Inter che era partita coi favori del pronostico ma che si è un po’ complicata la vita da sola. In palio non ci sono solo 3 punti ma una fetta bella grossa di scudetto.

FAQ A che ora si gioca Inter-Napoli? Alle 20.45 di mercoledì 4 gennaio 2023 A che ora si gioca Cremonese-Juve? Alle 18.30 di mercoledì 4 gennaio 2023 A che ora si gioca Salernitana-Milan? Alle 12.30 di mercoledì 4 gennaio 2023 A che ora si gioca Roma-Bologna? Alle 16.30 di mercoledì 4 gennaio 2023

