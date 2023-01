07-01-2023 09:00

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 17a giornata. Si torna al consueto spezzatino su 3 giorni. Il Napoli capoclassifica gioca a Genova contro la Samp, turni casalinghi ma con avversari difficili per Milan e Juve, l’Inter gioca quasi in casa contro il Monza. In coda diverse sfide sanguinose per la sopravvivenza.

La situazione in classifica prima della 17a giornata

Alla vigilia della 17a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 41 punti; Milan 36, Juventus 34, Inter 33. Queste sono per adesso le magnifiche 4 della zona Champions e che verosimilmente si contenderanno lo scudetto. Poi a quota 30 Lazio e Roma che occupano la zona coppe. Seguono: Atalanta a 28 punti, Udinese 25, Torino 22 punti, Fiorentina 20 tallonata da Bologna a 19, Empoli e Lecce 18, Salernitana e Monza 17. In zona pericolante Sassuolo 16 e Spezia 14 punti. In zona retrocessione per adesso ci sono: Samp a 9 punti, Cremonese a 7 e Verona fanalino di coda con 6 punti.

Le partite in programma per la 17a giornata e dove vederle in diretta

Fiorentina-Sassuolo 07-gen 15.00 DAZN Juventus-Udinese 07-gen 18.00 DAZN Monza-Inter 07-gen 20.45 DAZN SKY Salernitana-Torino 08-gen 12.30 DAZN SKY Lazio-Empoli 08-gen 15.00 DAZN Spezia-Lecce 08-gen 15.00 DAZN Sampdoria-Napoli 08-gen 18.00 DAZN Milan-Roma 08-gen 20.45 DAZN Verona-Cremonese 09-gen 18.30 DAZN Bologna-Atalanta 09-gen 20.45 DAZN SKY

Le partite di sabato 7 gennaio

Oggi si giocano 3 partite. La prima è Fiorentina-Sassuolo alle ore 15.00. La Viola è stata molto incostante fin qui e non ha espresso, se non a tratti, il suo enorme potenziale. Il Sassuolo sta probabilmente pagando a carissimo prezzo la cessione di alcuni suoi talenti in attacco e fa fatica per ora a ritrovare la sua abituale brillantezza. Partita equilibrata e aperta a qualunque risultato. Alle 18.00 da non perdere Juve-Udinese. I torinesi giocano male, non brillano ma con la linea verde stanno risalendo in classifica e non beccano mai un gol. Sempre criticati, sempre tra mille polemiche e assillati da inchieste giudiziarie sono stati capaci di risalire lentamente la china e issarsi al terzo posto. Con l’Udinese una sfida molto pericolosa, da non prendere sotto gambe: l’Udinese, specie in contropiede, è micidiale e la Juve dovrà giocare da Juve per non rischiare figuracce. Alle 20.45 il quasi derby di Milano tra Monza-Inter. Sfida impossibile dei ragazzi di Palladino alla squadra probabilmente più forte della Serie A: i biancorossi sono ormai rodati e sanno come creare grattacapi anche alle blasonate.

Le partite di domenica 8 gennaio

Il lunch match delle 12.30 è Salernitana-Torino. Sfida tra squadre granata che si somigliano molto. Non ci sarà forse grandissimo spettacolo, ma l’agonismo è garantito: in palio punti d’oro per mettere in sicurezza ulteriore la classifica. Alle 15.00 due partite. La prima è Lazio-Empoli: Sarri sfida la sua ex creatura e cerca di dimenticare la disfatta di Lecce. La seconda è Spezia-Lecce, partita fondamentale per la zona salvezza da cui i salentini sono usciti con alcuni risultati molto sorprendenti e dove invece stanno sempre artigliati gli aquilotti che strenuamente resistono contro avversarie molto più munifiche e organizzate. Alle 18.00 occhi puntati su Marassi dove c’è Samp-Napoli. La capolista non più imbattuta fa visita a una Samp improvvisamente galvanizzata: le inseguitrici (e i gufi) sperano in un nuovo passo falso degli azzurri per riaprire il campionato. I primi a gufare sono i campioni d’Italia che giocano alle 20.45 in Milan-Roma. Partita mai banale questa per i rossoneri, che dovranno sudarsela contro Mou per restare in scia (o avvicinarsi) al Napoli.

Le partite di lunedì 9 gennaio

Ultime due partite in programma sono: alle 18.30 Cremonese-Verona, sfida tra le ultime due della classifica a cui serve tutto meno che un pareggio per rilanciarsi e alle 20.45 Atalanta-Bologna, con tanti talenti interessanti da guardare all’opera e due squadre che quando sono motivate per bene sanno anche giocare un buon calcio.

FAQ A che ora si gioca Samp-Napoli? Alle 18.00 di domenica 8 gennaio 2023 A che ora si gioca Juve-Udinese? Alle 18.00 di sabato 7 gennaio 2023 A che ora si gioca Milan-Roma? Alle 20.45 di domenica 8 gennaio 2023 A che ora si gioca Atalanta-Bologna? Alle 20.45 di lunedì 9 gennaio 2023 A che ora si gioca Monza-Inter? Alle 20.45 di sabato 7 gennaio 2023

