Serie A, le scelte su anticipi e posticipi fanno infuriare i tifosi

30-06-2022 19:14

La Lega Serie A, anticipata erroneamente da DAZN che poi ha cancellato la comunicazione, ha ufficializzato gli orari di anticipi e posticipi delle prime cinque giornate del stagione 2022/2023 di Serie A, creando non pochi dissapori tra i tifosi, che sui social non hanno mancato di palesare le proprie perplessità.

Serie A, parte la caccia al Milan

Si apre ufficialmente la caccia al Milan campione d’Italia, che inaugurerà la stagione alle 18.30 di sabato 13 agosto in quel di San Siro contro l’Udinese. Un paio di ore più tardi, alle 20.45, tocca all’Inter, chiamata a battezzare il ritorno nella massima serie del Lecce. Napoli e Juventus chiudono il turno nella serata di Ferragosto. Gli Azzurri, a Verona, contro l’Hellas alle 18.30; i bianconeri, in casa con il Sassuolo, fischio d’inizio alle 20.45.

Serie A a Ferragosto: la protesta dei tifosi di Juve e Napoli

Sui social, la scelta di mandare in campo le squadre il giorno di Ferragosto scatena la reazione bipartisan dei tifosi azzurri e bianconeri. Qualcuno scrive: “Illegale giocare il 15 agosto. Sveglia, cambiate subito sto cavolo di calendario” e ancora: “A ferragosto? Chist so sciem”, “E chi va allo stadio?“, domanda qualcuno, e poi: “Juve-Sassuolo a ferragosto ma andatevene a quel paese”, “Ah ma quindi ci intossichiamo Ferragosto, perfetto”, “A ferragosto alle 20:45. Devo cominciare, già da adesso ad inventarmi una qualsiasi cosa“, “Non solo fanno giocare il Napoli a ferragosto ma lo fanno giocare anche alle 18:30”, “Giusto per rompere le balle alle famiglie il giorno di ferragosto”, “La Juve la serata di ferragosto è il male“.

Tifosi Inter e Milan contro l’orario del derby

Commenti incandescenti anche per quanto riguarda il derby di Milano, in programma alla quinta giornata, con il Milan a ospitare l’Inter alle 18.00 di sabato 3 settembre. Sui social c’è chi scrive: “Un altro derby di sabato alle 18… Hanno rotto“, e poi: “Dal mio punto di vista, non esiste qualcosa di più spaventoso”, “Che orari di me*** le prime 5 giornate. Il derby ancora di sabato alle 18″.

Serie A, il programma delle prime cinque giornate

Di seguito il programma completo con date e orari delle prime cinque giornate di Serie A:

Giornata 1

Milan-Udinese, 13 agosto: ore 18:30

Sampdoria-Atalanta, 13 agosto: ore 18:30

Lecce-Inter, 13 agosto: ore 20:45

Monza-Torino, 13 agosto: ore 20:45

Fiorentina-Cremonese, 14 agosto: ore 18:30

Lazio-Bologna, 14 agosto: ore 18:30

Salernitana-Roma, 14 agosto: ore 20:45

Spezia-Empoli, 14 agosto: ore 20:45

Verona-Napoli, 15 agosto: ore 18:30

Juventus-Sassuolo, 15 agosto: ore 20:45

Giornata 2

Udinese-Salernitana, 20 agosto: ore 18:30

Torino-Lazio, 20 agosto: ore 18:30

Inter-Spezia, 20 agosto: ore 20:45

Sassuolo-Lecce, 20 agosto: ore 20:45

Empoli-Fiorentina, 21 agosto: ore 18:30

Napoli-Monza, 21 agosto: ore 18:30

Bologna-Verona, 21 agosto: ore 20:45

Atalanta-Milan, 21 agosto: ore 20:45

Roma-Cremonese, 22 agosto: ore 18:30

Sampdoria-Juventus, 22 agosto: ore 20:45

Giornata 3

Monza-Udinese, 26 agosto: ore 18:30

Lazio-Inter, 26 agosto: ore 20:45

Cremonese-Torino, 27 agosto: ore 18:30

Juventus-Roma, 27 agosto: ore 18:30

Milan-Bologna, 27 agosto: ore 20:45

Spezia-Sassuolo, 27 agosto: ore 20:45

Verona-Atalanta, 28 agosto: ore 18:30

Salernitana-Sampdoria, 28 agosto: ore 18:30

Lecce-Empoli, 28 agosto: ore 20:45

Fiorentina-Napoli, 28 agosto: ore 20:45

Giornata 4

Sassuolo-Milan, 30 agosto: ore 18:30

Roma-Monza, 30 agosto: ore 20:45

Inter-Cremonese, 30 agosto: ore 20:45

Sampdoria-Lazio, 31 agosto: ore 18:30

Udinese-Fiorentina, 31 agosto: ore 18:30

Empoli-Verona, 31 agosto: ore 18:30

Juventus-Spezia, 31 agosto: ore 20:45

Napoli-Lecce, 31 agosto: ore 20:45

Atalanta-Torino, 1 settembre: ore 18:30

Bologna-Salernitana, 1 settembre: ore 20:45

Giornata 5

Fiorentina-Juventus, 3 settembre: ore 15

Milan-Inter, 3 settembre: ore 18

Lazio-Napoli, 3 settembre: ore 20:45

Cremonese-Sassuolo, 4 settembre: ore 12:30

Spezia-Bologna, 4 settembre: ore 15

Verona-Sampdoria, 4 settembre: ore 18

Udinese-Roma, 4 settembre: ore 20:45

Monza-Atalanta, 5 settembre: ore 18:30

Salernitana-Empoli, 5 settembre: ore 18:30

Torino-Lecce, 5 settembre: ore 20:45.