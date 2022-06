Serie A, l'Empoli ha il suo nuovo attaccante: quasi fatta per Destro

26-06-2022 19:10

Buonissimo ritorno in Serie A per l’Empoli, che ha concluso tranquillamente a metà classifica anche grazie ai gol di uno scatenato Andrea Pinamonti, autore di 13 gol in tutta la stagione.

Dopo l’addio anche di Andreazzoli i toscani provano a rimettersi in sesto puntando su un altro attaccante storico della Serie A, ovvero Mattia Destro. Come riporta PianetaEmpoli.it, l’operazione per portare in Toscana l’ex attaccante del Genoa, svincolato, è ormai conclusa: il contratto sarà di un solo anno, a circa un milione di euro di stipendio.

