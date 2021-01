Serie A, Leris si scusa con D'Ambrosio

Danilo D’Ambrosio dovrà stare fuori almeno un mese per la distrazione al legamento collaterale del ginocchio sinistro. L’infortunio durante la partita contro la Sampdoria dopo uno scontro di gioco con Leris.

Su Intsagram lo stesso blucerchiato si è voluto scusare con l’Interista: “Sono arrivato in ritardo, non era mia intenzione farti male. Scusami Danilo, spero non sia niente di grave e che tornerai presto in campo”.

L’Interista ha poi risposto: “Sono cose che purtroppo capitano… Grazie per il messaggio, tornerò presto”.

OMNISPORT | 07-01-2021 22:12