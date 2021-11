Serie A, Lippi ne è sicuro: "Il Milan è da Scudetto"

09-11-2021 10:54

Il tecnico Campione del Mondo nel 2006 con l’Italia Marcello Lippi, ex anche di Inter e Juventus, è intervenuto dalle colonne della Gazzetta dello Sport per celebrare la forza del Milan di Stefano Pioli. Lippi pare convinto che i rossoneri possano giocarsi il titolo fino alla fine:

“Un Milan che si fa ammirare per organizzazione e qualità. Non è neanche fortunato, il portiere titolare fuori causa, Ibra k.o. a lungo, però sa reagire ai momenti difficili, soffrire, essere umile. Mi piace come gioca grazie anche a un allenatore che combina fantasia e concretezza. Nel derby è partito molto bene, ha lottato con grinta, nel finale ha cercato di vincere. Si poteva limitare alla gestione, vista la classifica. Ha la mentalità giusta per competere per lo scudetto fino alla fine”.

“II Milan ha più determinazione e rabbia di altri, arriverà fino in fondo e lotterà per lo scudetto, recuperando Maignan, anche se Tatarusanu sta facendo bene, e la condizione migliore di Ibra. Deve soltanto gestire meglio i momenti in cui non domina”.

