Il faccia a faccia per restare nel massimo campionato italiano si terrà alla Dacia Arena.

05-06-2023 22:20

Adeeso c’è la certezza: lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona si terrà alla Dacia Arena di Udine. La decisione non è ancora ufficiale ma lo diventerà domattina con apposito comunicato.

Appuntamento perciò domenica alle 20:45 per capire chi resterà in Serie A: in caso di pareggio alla fine del secondo tempo non ci saranno i supplementari, ma direttamente i rigori.