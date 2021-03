Serie A: Lukaku è l'MVP del mese di febbraio

Febbraio è stato il mese dell’Inter: il raggiungimento del tanto agognato primo posto in classifica è merito di tutti, ma Romelu Lukaku, è stato l’autentico trascinatore dei neroazzurri: 4 goal e 3 assist per il belga, reduce dai sigilli nel derby col Milan e contro il Genoa domenica scorsa.

Il suo peso, in tutti i sensi, è stato davvero fondamentale per la classifica dei nerazzurri, quanto basta per convincere la Lega Serie A ad assegnargli il premio di MVP di febbraio.

Romelu Lukaku riceverà il riconoscimento nel pre-partita di Inter-Atalanta, in programma lunedì 8 marzo nello scenario dello stadio di San Siro.

L’ex Manchester United è il primo giocatore dell’Inter ad essere nominato MVP mensile in questa stagione, dopo che lo scorso anno De Vrij era stato premiato come miglior difensore di tutto il campionato.

OMNISPORT | 02-03-2021 13:57