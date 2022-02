Serie A, male la prima della Fiorentina senza Vlahovic: la Lazio domina 3-0

05-02-2022 23:04

La Lazio di Maurizio Sarri doma 3-0 la Fiorentina al Franchi e aggancia la Roma di Mourinho a 39 punti. Milinkovic-Savic, Immobile e autogol di Biraghi i marcatori della gara. Male la prima della Fiorentina senza Vlahovic, che non è stata in grado di segnare neanche un gol a una delle difese più perforabili della Serie A.

Il tabellino:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Nastasic, Biraghi; Bonaventura (76′ Ikone), Torreira, Duncan (59′ Castrovilli); Callejon (59′ Gonzalez), Cabral (76′ Piatek), Sottil (89′ Amrabat). All. Italiano

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari (69′ Hysaj), Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic Savic, Leiva (60′ Cataldi), Luis Alberto (76′ Basic); Pedro (60′ Felipe Anderson), Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Gol: 52′ Milinkovic-Savic (L), 70′ Immobile (L), 81′ aut. Biraghi (F)

Assist: Zaccagni (L)

Ammoniti: Lucas Leiva (L), Pedro (L), Bonaventura (F), Lazzari (L), Patric (L)

Espulso: Torreria (F)

La cronaca in breve:

Le reti arrivano tutte nel secondo tempo, la prima delle quali col sergente Milinkovic-Savic al 52°: gran palla di Zaccagni con l’esterno, il serbo parte in posizione regolare e mette dentro di prima. Il raddoppio invece arriva col solito Ciro Immobile: rinvio di Strakosha, Nastasic sbaglia l’intervento, l capitano vola verso la porta e a tu per tu con Terracciano non sbaglia.

Il tris arriva da un autogol di Cristiano Biraghi con un’azione fotocopia del 2-0. Immobile salta Terracciano e calcia, Biraghi prova a intervenire ma manda nella sua porta.

