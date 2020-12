Serie A: Maurizio Sarri torna in corsa per una panchina

La bufera che sta travolgendo l’Atalanta potrebbe rimettere in gioco Maurizio Sarri. Sono ore di grande tensione nella squadra di Bergamo dopo lo scontro tra il tecnico Gian Piero Gasperini e il leader della squadra, il Papu Alejandro Gomez, protagonisti di un duro faccia a faccia nell’intervallo della partita di Champions League contro il Midtjylland.

Le indiscrezioni e gli audio diffusi parlano di un furente litigio e di dimissioni in arrivo da parte di Gasperini, anche se per ora dalla Dea non arrivano conferme. Il presidente Antonio Percassi ha imposto l’armistizio in attesa del match contro l’Ajax che determinerà il futuro dei nerazzurri in Champions League (agli orobici basterebbe pareggiare), ma i rapporti si sono ormai incrinati e l’addio di uno dei due sembra molto vicino.

I bookmakers scommettono su una partenza dell’allenatore, e già c’è il toto nome per il successore, con Maurizio Sarri davanti a tutti. Il tecnico toscano, ancora sotto contratto con la Juventus, precede Massimo Brambilla, attuale tecnico della Primavera, e l’ex allenatore di Parma e Bologna Roberto Donadoni.

A seguire si fanno anche i nomi di Walter Mazzarri, Alberto Zaccheroni, Daniele De Rossi e Vincenzo Montella.

La situazione sarà più chiara già da stasera, dopo la partita dell’Atalanta contro l’Ajax.

OMNISPORT | 09-12-2020 18:00