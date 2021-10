Serie A, Meret via da Napoli?: "Dipende più da lui che dalla società"

28-10-2021 14:01

Il giovane portiere del Napoli Alex Meret non sta trovando lo spazio che si augurava, e si inizia dunque a parlare di una sua ipotetica cessione, dato che ormai quasi sempre i gradi di titolare se li prende Ospina. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sul futuro dell’estremo difensore italiano, durante l’intervista che ha concesso quest’oggi ai microfoni di Radio Marte:

“Alex Meret può andare via da Napoli? E’ una decisione che dipenderebbe più dal ragazzo che dalla società. Per far sì che si verifichi una cessione, andrebbe trovata una soluzione che vada bene pure al Napoli. E’ una matassa, questa non facile da sbrogliare. Non credo proprio che la situazione attuale vada bene al ragazzo, perché vorrà spazio. Due estati fa, lo stesso Meret voleva giocare con più continuità e si parlava di cessione, ma il Napoli, quando facemmo tutte le verifiche del caso, ci rispose che il suo portiere sarebbe partito solo a fronte di grandi offerte, di quelle davvero importanti. Situazione analoga, adesso. Per questo, dico che non è facile risolvere la questione”.

