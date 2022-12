Serie A, Milan: continua la prudenza con Mike Maignan

18-12-2022 18:13

Come riporta gazzetta.it, il portiere del Milan Mike Maignan potrebbe aver bisogno ancora di un po’ di tempo per recuperare dall’infortunio muscolare al polpaccio che lo tiene fuori dai campi già da mesi e che gli è costato il Mondiale in Qatar.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli si augurava di riavere il suo numero 1 già per la ripresa della Serie A contro la Salernitana, ma molto probabilmente non sarà così.

L’estremo difensore transalpino dovrebbe infatti saltare in via precauzionale anche l’amichevole del 30 dicembre contro il PSV Eindhoven