Serie A, Milan: escluse lesioni per Brahim Diaz e Dest

23-10-2022 15:53

Brahim Diaz è stato il migliore in campo del Milan nella vittoria di ieri contro il Monza per 4-1 a San Siro. Due gol per lo spagnolo, ma anche una contrattura muscolare che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo, così come anche il terzino Dest prima di lui.

Oggi entrambi i giocatori si sono sottoposti ad esami strumentali che hanno escluso lesioni di particolare rilievo, e dunque il tecnico Stefano Pioli valuterà domani se portarli a Zagabria per la trasferta di Champions che si giocherà in settimana.

Per lo spagnolo numero 10 ci sono buone speranze di farcela.