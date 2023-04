Serie A 2022-2023, Milan-Lecce: le probabili formazioni

Un po' di cambiamenti in casa rossonera per gestire le risorse, i salentini dovrebbero affidarsi a Gonzalez, favorito su Oudin

23-04-2023 09:16

Stefano Pioli non fa il turnover massiccio di Bologna, ma ha in mente diversi cambiamenti per gestire le risorse nel match di oggi alle 18 tra il suo Milan e il Lecce a San Siro. Calabria è squalificato e al suo posto gioca Florenzi, in mezzo al campo potrebbe riposare Bennacer. Probabile che Origi giochi dall’inizio. Tra i salentini, Gonzalez è favorito su Oudin.

Ecco le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Maignan; Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Origi, Leao. All. Pioli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.