Serie A, Milan: nuova offerta per il rinnovo di Leao

Il Corriere della Sera in edicola oggi torna a parlare della situazione di Rafael Leao, in scadenza nel 2024 ma cercato dai club di mezza Europa. Il Milan deve rinnovarlo in fretta per monetizzare da una sua eventuale cessione, ma l’idea di Maldini e Massara è quella di farne il punto fermo, a livello tecnico, dell’intera squadra.

Le due parti dovrebbero incontrarsi tra la fine del 2022 e la prima settimana del 2023, e il Milan dovrebbe offrire al giocatore uno stipendio da 7 milioni di euro netti all’anno, oltre a garanzie tecniche sulla futura competitività della squadra.