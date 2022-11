Serie A, Milan: occhi su un centravanti per giugno

18-11-2022 13:03

Il Milan pensa già al mercato estivo 2022/2023, nel quale uno degli obiettivi principali sarà la ricerca di un attaccante. Si sta parlando con insistenza, in questi giorni, di Noah Okafor, attaccante svizzero del Salisburgo che ha fatto davvero bene in Champions League contro rossoneri e Chelsea.

Come racconta la Gazzetta dello Sport, Okafor sarebbe un acquisto in linea con l’idea verde della società, essendo un classe 2000, tuttavia la sua valutazione è già sui 35 milioni di euro, e la concorrenza è già molto alta, con parecchi club europei che ci stanno pensando proprio in vista di giugno.

Okafor ha già segnato 10 gol in questa prima parte di stagione: 7 in campionato e 3 nella competizione europea