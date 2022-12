Serie A, Milan: possibile uno scambio col City per Leao

29-12-2022 18:38

Il Milan è ancora alle prese con il rinnovo di Rafael Leao. Il giocatore, consapevole del proprio ruolo di superstar, e anche del grande interesse intorno a lui, punta a un ingaggio da top player, oltre al pagamento del debito con lo Sporting (20 milioni di euro).

Proprio per questo i rossoneri stanno correndo il serio rischio di perderlo, se non a gennaio, a giungo, in caso di mancato rinnovo. Il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe messo il portoghese in cima alla lista dei desideri, e per battere la concorrenza avrebbe proposto uno scambio con Jack Grealish, pagato 100 milioni di euro dall’Aston Villa.

Il britannico non ha fornito grandi prestazioni, e i Citizen lo lascerebbero andare senza problemi. L’ostacolo riguarda l’assurdo stipendio del giocatore da 300 mila sterline a settimana, cifra che il Milan non può neanche sognare di corrispondere a un giocatore.Lo riporta Calciomercato, ripreso anche in Inghilterra dal Sun.