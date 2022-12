Serie A, Milan: presto il rinnovo di Giroud

29-12-2022 21:28

Il Mila ha in programma un gennaio di rinnovi. Il primo in lista sarà l’attaccante francese Olivier Giroud, vice campione del mondo in Qatar. Giroud si trova molto bene in rossonero, e anche la dirigenza è soddisfatta dell’operato dell’ex Arsenal e Chelsea.

A fine gennaio è in programma l’incontro tra gli agenti del ragazzo e il Milan, che sull’agenda di Maldini e Massara sarebbe dovuto avvenire nella prossima primavera ma che è stato anticipato. Al momento l’accordo non c’è, tuttavia si lavorerà in questa direzione con l’obiettivo della società rossonera di proseguire per un altro anno e andare dal 2023 a 2024. Da entrambe le parti c’è la volontà di continuare insieme.