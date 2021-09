Serie A, Milan-Venezia: le probabili formazioni

Tutto pronto a San Siro per la sfida Milan-Venezia, valida per il quinto turno di Serie A. Diversi problemi per Pioli che deve rinunciare a Ibrahimovic e Giroud, entrambi ai box.

Ancora una volta, toccherà a Rebic reggere il peso dell’attacco rossonero. In casa lagunare, Zanetti punta sul tridente composto da Okereke, Henry, Johnsen.

Milan-Venezia (ore 20:45)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, B. Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli.

VENEZIA (4-3-3): Maenpea; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Cernigoi, Vacca, Tessmann; Okereke, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti.

OMNISPORT | 22-09-2021 07:38