Serie A 2022-2023, Monza-Fiorentina: le probabili formazioni

Palladino sceglie Machin in mezzo al campo insieme a Rovella; tra i viola potrebbe trovare spazio Castrovilli

23-04-2023 09:02

Alle 15 interessante incontro tra Monza e Fiorentina. I brianzoli devono rinunciare all’infortunato Sensi e in mezzo al campo propongono la coppia Machin – Rovella. Ballottaggio sulla trequarti tra Caprari e Colpani. In casa viola, dopo la Conference League e prima della Coppa Italia, c’è aria di turnover. Potrebbe trovare spazio Castrovilli, mentre non ci sono dubbi su una maglia da titolare per Cabral.

Ecco le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Petagna. All. Palladino.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora, Castrovilli; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All. Italiano.