Serie A: finito il silenzio stampa del Napoli

Dopo diversi mesi, sta finalmente per finire il silenzio stampa in casa Napoli, iniziato lo scorso 21 febbraio per volontà del Presidente Aurelio de Laurentiis dopo la sconfitta di Bergamo per 4-2 contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il prossimo mercoledì infatti, 30 giugno, parlerà in conferenza stampa proprio De Laurentiis, e ci si potrà aspettare dei veri e propri fuochi d’artificio. A comunicarlo è Radio Kiss Kiss, la radio ufficiale del club partenopeo. Gli argomenti che verranno trattati, con ogni probabilità, saranno il futuro della stagione azzurra 2021/2022, l’ingaggio di Luciano Spalletti e l’esonero di Gennaro Gattuso arrivato praticamente solamente con un tweet.

Da sottolineare come i silenzi stampa siano qualcosa di veramente inspiegabile, una mancanza di rispetto verso i media e verso i tifosi, e un qualcosa che ci si augura non si ripeta più.

OMNISPORT | 25-06-2021 11:50