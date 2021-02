Serie A, Napoli-Juventus: probabili formazioni

Al Diego Armando Maradona di Napoli, va in scena il big match del sabato pomeriggio tra partenopei e bianconeri. Sono cinque i precedenti tra Napoli e Juventus in casa dei partenopei disputati di

sabato: dopo due successi bianconeri, sono arrivate tre vittorie per i padroni di casa, tra

il 2007 e il 2015.

Il Napoli arriva da due pesanti sconfitte che l’hanno fatto allontanare dalla zona alta della classifica e l’hanno estromesso dalla Coppa Italia. Per Gattuso potrebbe essere l’ultima chance per restare aggrappato sulla panchina partenopea mentre la Juventus di Pirlo, ha raggiunto la finale di Coppa Italia e sta velocemente recuperando punti in chiave scudetto.

Tanti gli indisponibili per Gattuso che è costretto a rinunciare a Mertens, Hysaj, Demme e Manolas per infortunio, mentre Ghoulam e Koulibaly sono fuori causa per la positività al Covid. Per Pirlo invece, gli unici dubbi riguardano le condizioni di Bonucci e Arthur che dovrebbero essere tenuti a riposo in vista della sfida di Champions League di mercoledì prossimo.

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Rui; Bakayoko, Elmas; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Ronaldo, Morata. All. Pirlo

OMNISPORT | 12-02-2021 10:41