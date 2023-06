Serie A 2022-2023, Napoli-Sampdoria: le probabili formazioni

La squadra di Spalletti nella sua veste migliore per salutare lo scudetto, i blucerchiati all'ultima in Serie A

04-06-2023 08:49

Alle 18:30 in campo Napoli e Sampdoria prima della festa scudetto degli azzurri, La squadra di Luciano Spalletti si presenta al Maradona con i migliori uomini a disposizione. In difesa, ‘Batman’ Juan Jesus sostituisco lo squalificato Kim. Tridente d’attacco composto da Elmas – Osimhen – Kvaratskhelia. Dejan Stankovic concede una chance al centro dell’attacco a De Luca per salutare la Serie A.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic.