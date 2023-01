Serie A, Napoli: ufficiale Bereszynski, si punta sempre a Ounahi

07-01-2023 13:41

Il Napoli ha annunciato, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’acquisto a titolo definitivo di Bartosz Bereszynski dalla Sampdoria. Questa la nota: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito dalla UC Sampdoria, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Bartosz Bereszynski.

Nello stesso tempo i partenopei continuano a monitorare la situazione del marocchino Ounahi, protagonista di un Mondiale clamoroso che ha accesso l’interesse di tantissimi club europei. Il Napoli, come scrive la Gazzetta, non parteciperà ad aste e dunque non arriverà ad offrire i 25 milioni che al momento propone il Leicester. Comunque, gli uomini di mercato partenopei continuano ad avere contatti con l’entourage del ragazzo. Infatti, gli azzurri sarebbero disposti ad acquistare ora Ounahi e a lasciarlo in Francia fino a giugno.

