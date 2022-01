Serie A, nella 21° giornata spostate solo Bologna-Cagliari e Torino-Fiorentina

08-01-2022 21:51

La Serie A riesce a preservare tutta la 21° giornata, dove tutti e 10 incontri si disputeranno regolarmente. Se otto dei 10 match rimarranno negli stessi orari previsti inizialmente, per salvare la giornata la Lega Calcio A ha deciso lo slittamento di Bologna-Cagliari e di Torino-Fiorentina.

Inizialmente prevista per domenica alle 14.30, la sfida tra Bologna e Cagliari si giocherà invece martedì 11 alle ore 20-45. Un caso positivo nel Cagliari, mentre ben otto sono i contagiati in casa felsinea. Il Tar non ha sospeso il provvedimento della ASL locale (il dipartimento di sanità pubblica di Bologna), ma la partita si giocherà. La quarantena, infatti, finisce domenica a mezzanotte, lunedì nuovi tamponi e martedì si giocherà l’incontro.

Torino-Fiorentina invece, inizialmente prevista per domenica alle 14.30, verrà disputata lunedì 10 alle 17.00. Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso presentato dalla Lega Serie A nei confronti del provvedimento firmato il 5 gennaio dall’Asl e consente così di fatto alla squadra granata di tornare ad allenarsi e poter giocare contro i viola.

Queste novità influiscono anche sulle prossime gare da qui a una settimana. La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Venezia sarà giocata mercoledì alle 17.30, mentre Napoli-Fiorentina slitta alle 18 di giovedì 13. Di conseguenza, nel prossimo turno di Serie A, il Napoli scenderà in campo a Bologna alle 18.30 di lunedì 17 gennaio.

OMNISPORT