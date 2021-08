Serie A, nuovo attaccante seguito dal Milan

Il Milan vorrebbe acquistare un terzo attaccante che possa affiancare Ibrahimovic e Giroud. Un attaccante giovane e pronto a esplodere magari e proprio per questo, secondo Sky Sport, i rossoneri sarebbero alla finestre per Pietro Pellegri.

Il giovane attaccate ex Genoa non ha mai avuto fiducia in Francia, e complice anche pareggi infortuni non ha mai fatto vedere il meglio di se. Ora Pellegri vorrebbe tornare in Italia, e il Milan sarebbe in attesa di ingaggiarlo come terzo attaccante. Per lui appena 17 presenze stagionali (1 gol e 1 assist) con una sola partita giocata da titolare, tra l’altro al primo turno in Coppa Di Francia nella passata stagione.

OMNISPORT | 19-08-2021 13:11