Serie A, ok della Camera al cambio di nome dello Stadio Olimpico

Molto presto lo stadio Olimpico di Roma potrebbe seguire le orme del San Paolo di Napoli. Proprio come ora l’arena partenopea si chiama Stadio Diego Armando Maradona, così la casa di Roma e Lazio potrebbe presto venire intitolata allo scomparso Paolo Rossi.

Con 387 voti a favore la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno con il quale impegna il governo a valutare la possibilità di intitolare a Paolo Rossi lo stadio monumentale di Roma. Queste le parole, commosse, della moglie dell’ex Pallone d’Oro ed eroe dei Mondiali di Spagna 1982 Federica Cappelletti:

“Sono commossa e felice. Paolo è un eroe nazionale. Al calcio, italiano e mondiale, Paolo ha dato molto, quindi si tratta di un riconoscimento meritato. Ringrazio l’onorevole Zanettin e anche la sottosegretaria Valentina Vezzali per l’impegno profuso, spero davvero che inizi un percorso che alla fine porti all’intitolazione a Paolo dello stadio di Roma. In particolare mi fa piacere che anche la politica si stia muovendo, dopo che l’ha fatto il mondo dello sport e il calcio in particolare. Paolo è un eroe nazionale, che è stato capace di unire 40 anni fa tutta la nazione e lo sta facendo ancora adesso che non c’è più, con tanti tifosi e appassionati che lo ricordano con affetto”.

