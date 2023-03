Serie A, Osimhen nominato giocatore del mese di febbraio

Il riconoscimento all'attaccante nigeriano del Napoli arriva dall'Associazione Italiana Calciatori

08-03-2023 13:38

“Victor Osimhen ha vinto il premio AIC di giocatore del mese di febbraio (2023) perché nessuno meglio di lui ha rappresentato lo straordinario stato di forma del Napoli di Spalletti proprio nel momento in cui ha consolidato la propria posizione in cima alla classifica di Serie A”.

A comunicarlo è stata proprio l’Associazione Italiana Calciatori, che sottolinea: “A febbraio ha segnato 5 gol in 5 partite in campionato, a cui vanno aggiunti un gol e una partita in Champions League nell’andata degli ottavi di finale con il Francoforte, ma è dall’inizio della stagione, la prima in cui può giocare con continuità, che Osimhen si è rivelato eccezionale”.