Serie A, top e flop 5ª giornata: pagelle sempre più cattive. Szczesny e Gatti fuori concorso, Dimarco superlativo, Osimhen irriconoscibile

La quinta giornata del campionato di serie A 2023/24 con i nostri immancabili top e flop, con un pizzico di irriverenza tra promossi e bocciati. La Juve la fa da padrona in senso negativo, ma ci sono pure Osimhen e Garcia

25-09-2023 15:43

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Inter e solo Inter. Dopo 5 giornate c’è già un solco marcato tra i nerazzurri che finora le han vinte tutte e il resto del gruppo. Il Milan 2° è ancora in convalescenza dopo il pokerissimo beccato in faccia nel derby, gli basta Leao. Alla Juve invece non basta Chiesa per uscire “viva” dal Mapei Stadium in una serataccia per Szczesny, Gatti, Danilo, Allegri e chi più ne ha ne metta.

Irriconoscibile come il Napoli che da Spalletti a Garcia è diventata una squadra normale, pure litigiosa come dimostra Osimhen. E meno male che c’è il Lecce inaspettato 3°. Con tanta carne al fuoco, qualche orecchio da tirare e lode da affibbiare partiamo col nostro viaggio tra i top e flop della serie A. Con un po’ di cattiveria e un pizzico di ironia. Che non guasta mai, in fondo è solo un giuoco… del calcio.

Top e Flop della quinta giornata di serie A

Gagliardini TOP 7: Ha toccato il cielo con un dito passando dall’Atalanta all’Inter ma non sono state sempre rosa e fiori, è andato via sbattendo un po’ la porta cercando più spazio. Lo ha trovato al Monza dove ha pure ritrovato il gol, per di più decisivo. Gagliardo! Vabbè era facile, prima e ultima volta di questo gioco di parole…

Pulisic FLOP 5: aveva cominciato come nessuno mai, tipico giocatore della Premier che viene a comandare in serie A. Poi cosa è successo? Ha capito di essere in serie A e si è adeguato. No, impossibile. Eppure è successo, sembra uno dei tanti, trasfigurato.

Bonaventura TOP 8: Seconda, terza, quarta giovinezza e chi le conta più. Le giocate le ha sempre avute, il piede pure. Per le ultime referenze dello zio Jack chiedere all’Udinese. Mamma mia che gol!

Lookman TOP 9: Non c’è più Traorè, non c’è più Zapata, Muriel non è più quello di un tempo, Hojlund è andato via. Ma chi li farà i gol nell’Atalanta. La risposta Gasp ce l’ha incasa e su di lui ha puntato. Pare abbia fatto bene. Nuova plusvalenza all’orizzonte?

Berardi TOP 8: la Juve non ha voluto spendere quanto il Sassuolo aveva chiesto per il suo cartellino. E lui? Prima litiga col Sassuolo perchè non ha fatto lo sconto alla Juve, poi si sarà ravveduto e avrà pensato “ora dimostro che tutti quei soldi anche se alle soglie dei 30 anni li valgo tutti”. Ecco da qui spiegata la sua sontuosa prestazione contro i bianconeri. Giornata perfetta visto che ha con se lo stato di grazie e l’arbitro con Var che lo graziano sul possibile cartellino rosso.

Lukaku TOP 7: come i giorni in cui segna 3 gol, uno a partita dimostrando di valere tanto oro quanto pesa, quel peso che sposta tutta la difesa del Torino. Dominante.

Turati TOP 7: Le prende tutte o quasi, l’anima ma soprattutto i guantoni di un Frosinone che se non ci fosse il Lecce sarebbe la vera rivelazione del campionato. Bene, bravo, continua così.

Zirkzee TOP 7: forte questo ragazzone che ha delle movenze alla Ibrahimovic, pallone sempre attaccato al piede, difficile che la perda, si muove bene con il corpo. Per il Bologna una garanzia, ieri per il Napoli una gatta da pelare.

Dimarco TOP 8: Quando gli si vuole dire qualcosa contro lo si paragona necessariamente con i più forti terzini in attività. Ma poi gira e rigira lui risponde alla sua maniera, qualità e quantità, tanta sostanza e un sinistro mica da ridere. Superlativo.

Osimhen FLOP 4: Garcia avrà anche sbagliato a tirarlo fuori dovendo vincere la partita negli ultimi 5′ più recupero, ma cosa aveva fatto lui per vincere la partita negli altri 85′? Sparacchiare un rigore fuori? non molto c’è da dire. Involuto e nervoso.

Garcia FLOP 4: se il Napoli va così male, se i giocatori sono tutti nervosi, da Kvara a Osimhen, qualcosa non va nel manico. Il “sergente Garcia” deve trovare il modo per uscire da questa minicrisi, dal senso di nostalgia generale di Spalletti e soprattutto deve tornare a vincere. La sensazione è che il tempo potrebbe non essere suo alleato. Occhio eh…

Supertop della quinta giornata: il Lecce

Lodi lodi lodi si sentono salire dal Salento al resto d’Italia. D’Aversa sta facendo un gran lavoro, prima di lui l’ha fatto Corvino, il resto lo stan facendo i giocatori, ieri Odin, l’altro ieri Krstovic e così andando indietro. E martedì c’è la Juve… Paura eh… ma non il Lecce della Juventus, semmai il contrario!

Sperflop quinta giornata: la Juventus

La lista è lunga, gli mettiamo tutti in ordine? Volerebbero i 2 e i 3 come a scuola nelle peggiori delle interrogazioni a sorpresa. E dire che la Juve lo sapeva che al Mapei si giocava una partita importante per restare in scia all’Inter. Eppure l’ha giocata come manco uno scapoli vs ammogliati infrasettimanale.

Szczesny e Gatti FLOPPISSIMI: non c’erano con la testa e, peggio, con la testa sono usciti dalla partita. FLOP anche per Danilo sempre in ritardo e incapace di strigliare a dovere i suoi compagni ed infine, giusto perchè non possiamo elencare tutta la formazione della Juve, c’è pure Allegri FLOP incapace di stimolare a dovere i suoi dopo aver denunciato l’apparente relax o eccessivo entusiasmo prima della partita.