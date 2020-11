Serie A: pari tra Atalanta e Inter, super Mkhitaryan lancia la Roma

Atalanta e Inter impattano per 1-1 in una partita valida per la settima giornata di Serie A: a Lautaro Martinez replica Miranchuk: la squadra di Conte è sesta a dodici punti, quinta a 13 c’è l’Atalanta.

Grande balzo in classifica per la Roma: Mkhitaryan con una tripletta stende il Genoa e trascina i giallorossi al terzo posto a 14 punti in classifica. Termina invece in parità, 0-0, la sfida tra Torino e Crotone.

Atalanta-Inter 1-1

58′ Lautaro Martinez (I), 79′ Miranchuk

Equilibrio nel primo tempo e poche occasioni da gol. I meneghini sfiorano il vantaggio all’8′ con Lautaro e al 24′ con Vidal, Handanovic reattivo sul pericoloso tiro-cross di Freuler al 18′. Atalanta più timida del solito. Nella ripresa la partita viene sbloccata al 58′ da Lautaro Martinez: il Toro incorna su cross preciso di Young e porta avanti la squadra di Conte.

L’undici di Gasperini va in difficoltà, Sportiello è decisivo sia su Vidal, sia su Barella al 65′, ma al 79′ riesce a trovare il gol del pareggio: Miranchuk si libera al limite dell’area e di sinistro sorprende Handanovic, mettendo il pallone nell’angolino. L’Atalanta cerca più dell’Inter la vittoria nel finale di partita, Muriel all’85’ ha una grande occasione ma è impreciso.

Genoa-Roma 1-3

45′ Mkhitaryan (R), 50′ Pjaca (G), 67′ Mkhitaryan (R), 85′ Mkhitaryan (R)

Al termine di un primo tempo giocato all’attacco, la Roma passa in vantaggio pochi secondi prima dell’intervallo grazie a Mkhitaryan, che sugli sviluppi di un corner di testa porta avanti i giallorossi. Pjaca riequilibra il match al 50′ approfittando di uno splendido assist di Scamacca, ma i capitolini affondano ancora il colpo, sempre con Mkhitaryan al 67′: l’armeno, servito da Bruno Peres, anticipa Radovanovic e firma la sua doppietta. Il Grifone nel finale ci prova ma sbatte su Pau Lopez, anche la Roma manca il tris con Cristante che si divora un gol fatto davanti a Perin.

Nel finale Mkhitaryan completa la sua tripletta con una splendida semirovesciata su cross di Pedro.

Torino-Crotone 0-0

Partita dai ritmi bassi e dalla poche emozioni all’Olimpico Grande Torino, nel primo tempo l’unica occasione è del Crotone nel finale con Pereira, decisivo Sirigu in tuffo. Nella ripresa occasioni da entrambe le parti, più di marca pitagorica, ma la gara non si sblocca anche grazie ad un ottimo Sirigu e a un palo colpito dai granata negli ultimi minuti. Nel finale espulso Luperto per doppia ammonizione.

