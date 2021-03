Serie A, Parma-Inter: le formazioni ufficiali

Sono state finalmente diramate le formazioni di Parma-Inter, sfida valida per la 25a giornata di Serie A in programma questa sera alle 20:45. L’Inter è imbattuta da quattro gare di Serie A contro il Parma (2V, 2N), striscia più lunga per i nerazzurri contro i crociati dal 2010 (sette in quell’occasione).

Conte ne cambia due rispetto a domenica: Hakimi, al rientro dalla squalifica, al posto di Darmian e Sanchez di Lautaro Martinez. D’Aversa si affida invece al solito Kucka dietro a Karamoh e Man.

Queste le scelte dei due allenatori:

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Osorio, Bani, Valenti, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Man. All. D’Aversa

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Sanchez. All. Conte

OMNISPORT | 04-03-2021 19:52