Serie A, Parma-Sampdoria: probabili formazioni

A chiudere l’ultima giornata d’andata di Serie A è la partita tra Parma e Sampdoria, in programma domenica 24 alle ore 20:45.

Il Parma ha bisogno impellente di punti vista la situazione disastrosa in classifica. I crociati dopo 18 giornate sono penultimi con 13 punti. I gialloblù vengono dal pareggio-beffa contro il Sassuolo per 1-1. Nelle due partite con il ritorno in panchina di D’Aversa il Parma ha ottenuto solo un punto e deve risalire la classifica.

La Sampdoria è quest’anno è una mina vagante. Gli uomini di Ranieri non trovano continuità in campionato: dopo la sconfitta in casa dello spezia è arrivata la vittoria in rimonta contro l’Udinese che pone i blucerchiati al decimo posto in classifica con 23 punti in 18 partite.

PROBABILI FORMAZIONI

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Iacoponi, Gagliolo, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Corneluis, Gervinho. All. D’Aversa

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre, Quagliarella. All. Ranieri

OMNISPORT | 22-01-2021 15:01