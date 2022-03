Serie A: per il Genoa ennesimo pareggio

06-03-2022 14:39

Il Genoa non sa più perdere, ma nemmeno vincere. Sesto pareggio di fila per i rossoblu (eguagliato la striscia registrata tra settembre e ottobre 1992), questa volta contro l’Empoli per 0-0. La traversa di Portanova nei minuti finali di gioco resta il grande rimpianto per i padroni di casa, che restano penultimi in classifica.

Resta il dato allarmante in casa: Genoa e Cadice sono le due squadre che non hanno ancora ottenuto un successo casalingo in questo campionato nei cinque grandi campionati europei, i rossoblù non vincono al Ferrarsi da 16 partite (8N, 8P). Continua il momentaccio dell’Empoli, che non vince in campionato da metà dicembre: 1-0 contro il Napoli.

OMNISPORT