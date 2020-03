Serie A, play-off scudetto: chi partecipa e come funziona

Dopo la sospensione del campionato di Serie A fino ad aprile, prende piede l'ipotesi di assegnare lo scudetto 2019-2020 con un play-off a eliminazione diretta. Le alternative sono la non assegnazione del titolo, e lo slittamento del campionato con chiusura a giugno e rinvio degli Europei.

Così il presidente della Figc Gravina si è espresso sui possibili play-off scudetto al termine del Consiglio: "Una formula che mi sono permesso di lanciare, che è quella dell’introduzione di play-off e play-out, sotto il profilo del rispetto del valore della competizione sportiva. Con le prime quattro classificate nei play-off e le ultime quattro ai play-out. Sarà la FIGC ad indicare le squadre che hanno diritto alla partecipazione alle competizioni europee per club".

Lo scenario dei play-off, considerati i tempi ristretti, potrebbe prevedere quindi un mini torneo modello 'final four' tra le prime quattro della classifica attuale: Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. Lo stesso varrebbe per decidere le retrocesse, con playoff per le ultime quattro squadre (Genoa, Lecce, Spal e Brescia).

La soluzione sarebbe quella di far sfidare la prima contro la quarta, e la seconda contro la terza, in semifinali giocate in casa della squadra meglio piazzata in classifica: quindi Juventus-Atalanta all'Allianz Stadium e Lazio-Inter all'Olimpico. E poi la finale sempre in gara secca, ipotizza il Corriere dello Sport.

Ma non è escluso, se ci fosse più tempo a disposizione, neanche un playoff a 8 squadre, che potrebbe coinvolgere quindi anche Roma, Verona, Parma e Milan.

Per le qualificazioni alle coppe europee potrebbe invece valere la classifica al momento della sospensione: quindi Juventus, Lazio, Inter e Atalanta in Champions. Roma e Napoli in Europa League.

SPORTAL.IT | 11-03-2020 16:22