Serie A, Poule Scudetto è subito Fiorentina-Milan e Juventus-Roma: ecco il calendario completo

Possiamo dire che sta per incominciare un’attesa che sarà breve, visto quanto reso ufficiale della Federazione in merito alla fase più accesa e interessante della stagione, per la Serie A femminile. Le prime due partite in programma sono Fiorentina-Milan e Juventus-Roma, match da circoletto rosso sul calendario nel weekend tra l’1 e il 2 marzo.

Saranno questi due incontri ad aprire la poule scudetto della Serie A Femminile eBay. La lunga corsa verso il tricolore, che si concluderà nel weekend tra il 10 e l’11 maggio, vedrà l’Inter – seconda a -7 dalle bianconere – osservare un turno di riposo nella prima giornata e debuttare tra l’8 e il 9 marzo sul campo della Roma. Alla terza (e all’ottava) giornata il derby di Milano, mentre lo scontro diretto tra le attuali prime due della classe è in programma all’ultima giornata, con andata a Milano e ritorno a Biella.

Il calendario completo della Poule Scudetto

Come anticipato, si parte fortissimo con due partite che promettono emozioni e il miglior calcio possibile. La prima giornata si articola in due sfide tra le migliori di questo campionato che arrivano dalla Regular season con l’ambizione di riuscire a dimostrarsi la più determinata a centrare il risultato.

– Prima giornata (1-2 marzo):

Fiorentina-Milan (domenica 2 marzo, ore 18)

(domenica 2 marzo, ore 18) Juventus-Roma (domenica 2 marzo ore 15.30, diretta Rai 2)

(domenica 2 marzo ore 15.30, diretta Rai 2) Riposa: Inter

La classifica ufficiale ha segnato la cesura tra le squadre che, di diritto come da regolamento, accederanno a questa fase mentre le rimanenti sei si dovranno contendere la salvezza. Come avevamo già ricordato a conclusione, il Milan riesce ad aggiudicarsi l’ultimo posto utile alla Poule Scudetto.

Il calendario della Poule Salvezza

Ufficiale anche il calendario della poule salvezza, con Como Women, Lazio, Sassuolo, Napoli Femminile e Sampdoria che cercheranno di evitare l’unica retrocessione prevista dal format di questa stagione. Lazio-Sampdoria e Sassuolo-Napoli Femminile saranno le prime due partite della poule (il Como Women osserverà il turno di riposo), mentre si chiuderà il 10 e l’11 maggio con Como-Napoli e Sassuolo-Sampdoria.

– Prima giornata (1-2 marzo):

Lazio-Sampdoria (sabato 1 marzo, ore 15)

(sabato 1 marzo, ore 15) Sassuolo-Napoli Femminile (sabato 1 marzo, ore 12.30)

(sabato 1 marzo, ore 12.30) Riposa: Como Women

Il regolamento

Le dieci squadre si porteranno dietro, dalla prima fase, i punti in classifica, così come la differenza reti e gli scontri diretti come previsto dal regolamento della stagione 2024/2025.

In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda.

Le prime tre classificate al termine della poule scudetto si garantiranno l’accesso alla UEFA Women’s Champions League 2025-2026 (con la prima classificata che accederà direttamente alla League Phase prevista dalla riforma delle competizioni europee femminili che comprende anche l’istituzione di una seconda competizione, la UEFA Women’s Europa Cup), mentre l’ultima della poule salvezza retrocederà direttamente in Serie B, campionato da cui saliranno tre squadre per portare l’organico della Serie A 2025-26 a 12 club.

Le date della seconda fase

Note già anche le date della seconda fase, che vi indichiamo di seguito in un elenco da fissare così da non perdere neanche uno degli appuntamenti in programma.

Prima giornata: 1-2 marzo

Seconda giornata: 8-9 marzo

Terza giornata: 15-16 marzo

Quarta giornata: 22-23 marzo

Quinta giornata: 29-30 marzo

Sesta giornata: 12-13 aprile

Settima giornata: 18-19 aprile

Ottava giornata: 26-27 aprile

Nona giornata: 3-4 maggio

Decima giornata: 10-11 maggio