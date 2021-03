Serie A: quattro giocatori squalificati per un turno

Il Giudice Sportivo ha fermato quattro giocatori che salteranno il 26° turno di campionato di Serie A: si tratta di Gianluca Frabotta (Juventus), Marash Kumbulla (Roma), Franck Ribery (Fiorentina) e Jerdy Schouten (Bologna).

In relazione alla sfida Milan-Udinese, annunciato che verrà approfondita dalla Procura Federale l’analisi del comportamento del centrocampista Arslan. Ecco la motivazione.

In relazione all’accaduto segnalato dal collaboratore della Procura Federale, al termine della gara nell’area comune antistante gli spogliatoi, dispone l’acquisizione a cura della Procura Federale di un supplemento di rapporto in relazione all’esatto svolgersi dei fatti e dal comportamento del calciatore Arslan Tolgay Ali (Soc. Udinese) nei confronti dell’addetto alla sicurezza della Soc. Milan Giampaolo Bompiano, acquisiti se del caso elementi informativi dagli stessi soggetti coinvolti.

OMNISPORT | 04-03-2021 16:04