La Serie A 2022-23 avrà un avvio molto anticipato. A causa del Mondiale che si disputa in Qatar tra novembre e dicembre, le partite del massimo campionato inizieranno nella prima metà di agosto, quindi con ancora il calciomercato aperto. Si prevede quindi la consueta liturgia dei raduni, dei ritiri in località di montagna, dei giocatori che iniziano da una parte e, mentre si allenano con una squadra passano a un’altra, delle amichevoli dai punteggi tennistici nelle quali tutti sembrano fenomeni.

Bagni di folla, annunci, adunate e minuti di celebrità per tutti. Insomma ricomincia il caravanserraglio del calcio agostano. Alcuni club come Juve, Inter, Milan e Roma hanno adottato uno schema simile: raduno e prime sgambate in sede e poi trasferimento all’estero per fare, già ci sono, alcune amichevoli di lusso. Altre come il Napoli hanno replicato lo schema classico andando nelle solite località di montagna

Elenco raduni e ritiri delle squadre di Serie A

Squadra Data e luogo raduno Data e luogo ritiro ATALANTA Zingonia, inizio luglio Clusone, 11-17 luglio. Dal 18 Zingonia BOLOGNA Pinzolo, 6 luglio Pinzolo, 6-17 luglio CREMONESE EMPOLI FIORENTINA Firenze, 5 luglio Moena, 10-24 luglio INTER Appiano Gentile, 6 luglio Appiano Gentile, dal 6 luglio JUVENTUS Continassa, 4 luglio Continassa, dal 5 luglio

da metà luglio Stati Uniti LAZIO Auronzo di Cadore, 5-22 luglio LECCE Lecce, 23 giugno Folgaria (Trentino), 30 giugno-15 luglio MILAN Milanello, 4 luglio Klagenfurt, 23-30 luglio MONZA NAPOLI Dimaro, 8-19 luglio

Castel di Sangro, 23 luglio-6 agosto ROMA Trigoria, 4 luglio Trigoria, 4-9 luglio

Algarve (Portogallo), 12-24 luglio SALERNITANA Mils (Austria), 11 luglio SAMPDORIA Ponte di Legno (BS), 7-23 luglio SASSUOLO Sassuolo, 1 luglio Vipiteno, 6-22 luglio SPEZIA S.Cristina in Val Gardena, 4-22 luglio TORINO Torino, 1 luglio Bad Leonfelden e Waidring (Austria), dal 6 luglio UDINESE Udine, 4 luglio Lienz (Austria), 11-30 luglio VERONA Primiero, 3-17 luglio

FAQ Dove va in ritiro la Juve? Alla Continassa fino a metà luglio, poi tour negli Usa Dove va in ritiro il Milan? A Milanello dal 4 luglio, poi a Klagenfurt in Austria dal 23 luglio Dove va in ritiro il Napoli? A Dimaro in Trentino dall'8 al 19 luglio e poi a Castel di Sangro (AQ) dal 23 luglio al 6 agosto Dove va in ritiro la Roma? Prima a Trigoria fino al 9 luglio e poi in Algarve in Portogallo

