Italia, ecco i test prima di EuroBasket: doppia sfida alla Lettonia di Banchi e il revival con l'Argentina

Ufficializzate date e avversarie delle amichevoli estive della nazionale del Poz, impegnata dal 28 agosto a EuroBasket. Spicca il test con l'Argentina, doppia sfida alla Lettonia.

L’estate è alle porte e l’ItalBasket di Gianmarco Pozzecco, forse all’ultimo giro di valzer sulla panchina azzurra, ha voglia di scoprire cosa l’attende in vista di una stagione che in qualche modo segnerà un passaggio di consegne definitivo. Perché EuroBasket 2025 potrebbe rappresentare da un lato la prima pietra di una nuova avventura, ma dall’altro anche la fine di un’era, e non soltanto perché potrebbe segnare la fine dell’esperienza del Poz sulla panchina della nazionale.

La FIP ha intanto reso note tutte le tappe di avvicinamento alla manifestazione continentale, dalle quali già si capisce quanto l’obiettivo dell’estate azzurra sia quello di arrivare preparati all’appuntamento che nelle intenzioni dovrà rimettere l’Italia sulla cartina del basket continentale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il raduno a Folgaria, i primi test alla Trentino Cup

L’estate della nazionale comincerà a fine luglio, quando tutti i convocati di Pozzecco si ritroveranno a Folgaria per il consueto training camp. Difficile dire se la conformazione sarà già definitiva o se (come prevedibile) ci saranno più innesti tra cui poi scegliere gli effettivi convocati per EuroBasket.

Il primo appuntamento estivo sarà con la Trentino Cup, tradizionalmente la manifestazione che chiude il programma di lavoro a Folgaria. Al torneo parteciperanno Italia, Islanda, Polonia e Senegal: la semifinale il prossimo 2 agosto vedrà l’Italia opposta all’Islanda, già affrontata nelle recenti qualificazioni agli europei (vittoria in trasferta e sconfitta indolore nell’ultima partita disputata a Reggio Emilia), poi il giorno seguente alla vincente dell’altra sfida tra polacchi e senegalesi.

Dopo una breve pausa, Pozzecco ritroverà la squadra in vista dell’appuntamento di Trieste del 9 agosto, quando l’avversaria scelta per rifinire la preparazione sarà la Lettonia di coach Luca Banchi, che ha già annunciato che saluterà la compagine dell’Est Europa al termine della rassegna continentale.

Amichevole amarcord con l’Argentina, poi c’è l’Acropoli

Il clou dell’estate italiana, almeno di quella che precederà il via di EuroBasket (si parte il 28 agosto contro la Grecia), è però in calendario il 14 agosto a Bologna, quando andrà in scena la riedizione della finale olimpica del 2004 contro l’Argentina. Un test dal fascino tutto particolare, cui seguirà la trasferta al Torneo dell’Acropoli dove il 21 agosto ci sarà una seconda sfida contro la Lettonia, seguita poi da quella contro i padroni di casa della Grecia, ultimo test prima del debutto agli europei che vedrà le due nazionali ancora di fronte.

L’Italia nella prima fase di EuroBasket se la vedrà poi con Georgia (il 30 agosto), Bosnia (il 31), Spagna (il 2 settembre) e Cipro (il 4): delle 6 formazioni del girone, in programma a Limassol, 4 se ne qualificheranno per gli ottavi di finale, quando cominceranno le sfide a eliminazione diretta.