Serie A, Raspadori salva il Napoli al Maradona: molta fatica contro lo Spezia

10-09-2022 18:08

Il Napoli di Luciano Spalletti riesce, con enorme fatica, ad avere la meglio sullo Spezia di Luca Gotti col punteggio di 1-0. A segno Raspadori, al primo gol in magli azzurra, all’89’ della ripresa.

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle prime sei gare stagionali di Serie A per la sesta volta negli ultimi 11 campionati, dopo avere sempre perso almeno un match in tutte le 12 stagioni precedenti nel torneo.

I partenopei giocano praticamente tutta la gara nella metà campo avversaria, ma non sono in grado di affondare il colpo anche a causa dell’assenza, per infortunio, di Victor Osimhen. Alla fine ci pensa Raspadori, che è diventato l’ottavo marcatore diverso del Napoli nella Serie A in corso: nessuna avversaria ne conta di più (otto anche l’Inter). Inoltre, sei dei 19 gol (il 32%) realizzati da Giacomo Raspadori in Serie A sono arrivati contro squadre liguri: tre contro lo Spezia e altrettanti contro il Genoa: contro nessun’altra avversaria ne ha segnati di più nel massimo torneo.

Molta difficoltà per il Napoli, ma ci si gode anche la grande crescita individuale di Rrahmani e l’ennesima ottima prestazione di Kvaratskhelia, ancora una volta uno dei migliori dei suoi.

Napoli al momento primo con 14 punti dopo sei giornate, la prossima uscita sarà ancora in Champions League contro i Rangers di Glasgow.

Napoli-Spezia: il tabellino

NAPOLI-SPEZIA 1-0

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Zambo Anguissa (57′ Zielinski), Ndombele (46′ Lobotka), Elmas (75′ Gaetano), Politano (57′ Lozano), Raspadori, Kvaratskhelia (67′ Simeone). All.: Spalletti.

Spezia (4-4-2): Dragowski; Ampadu (70′ Hristov), Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo (81′ Sala), Bourabia (70′ Ellertsson), S. Bastoni (62′ Kovalenko), Reca; Gyasi, Nzola. All.: Gotti.

Arbitro: Alberto Santoro di Messsina.

Gol: 89′ Raspadori (N).

Assist: Gaetano (N, 1-0).