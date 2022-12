Serie A, Roma: Abraham nel baratro, non è incedibile

01-12-2022 10:44

La Roma ha bisogno di Tammy Abraham per raggiungere il piazzamento in Champions League, ma in questa stagione la punta inglese sembra lontano parente del leone indomabile che ha condotto i giallorossi alla vittoria della Conference League lo scorso anno.

Solo tre reti in Serie A fino a questo momento, con in più la mancata convocazione da parte di Southgate per il Mondiale in Qatar che ha distrutto il morale del ragazzo, molto demoralizzato durante la tournée giapponese giallorossa.

Alla luce di ciò, la punta inglese non è incedibile nella capitale. Dalla Premier arrivano alcune offerte da parte di Manchester United e Aston Villa. Oltre a ciò c’è anche il diritto di “buyback” da 80 milioni che il Chelsea può esercitare per riavere indietro Tammy.