Serie A, Roma-Atalanta: le formazioni ufficiali

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Roma-Atalanta, sfida valida per la 32a giornata di Serie A Tim. L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime sei trasferte contro la Roma in Serie A (3V, 3N), dopo aver perso ciascuna delle precedenti otto gare esterne contro i giallorossi in campionato.

Queste le scelte dei due allenatori, Paulo Fonseca e Gian Piero Gasperini, per questo bellissimo incontro, che inizierà alle ore 18:30:

Roma, 3-4-2-1: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Mkhitaryan, Pellegrini, Dzeko.

Atalanta, 3-4-1-2: Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Zapata.

OMNISPORT | 22-04-2021 17:33