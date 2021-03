Serie A, Roma-Genoa: la lucidità di Davide Ballardini

Il Genoa di Davide Ballardini esce sconfitto per 1-0 dall’Olimpico di Roma in una gara in cui è mancato decisamente il mordente offensivo delle punte. Dopo aver vinto cinque delle prime otto gare di Serie A dal ritorno di Ballardini, il Genoa non ha trovato il successo nelle cinque più recenti (3N, 2P).

Questa l’analisi del tecnico rossoblu:

“E’ stata una partita complicata per noi e per la Roma, forse non siamo stati così bravi nell’ultimo passaggio. E’ stata una partita equilibrata. In sette giorni abbiamo fatto tre partite affrontando Inter, Samp e Roma. In uscita potevamo essere più chiari e più bravi, senza palla potevamo dare più fastidio a loro ed è mancata un po’ di freschezza. Nel nostro ambiente la tranquillità è un privilegio che devi guadagnarti ogni giorni, noi nella qualità del gioco siamo migliorati molto ed è una squadra che insieme si difende e ci manca quel pizzico di qualità nei passaggi”.

Una parola anche su Marco Pjaca, che finalmente a Genova sta trovando la continuità di prestazioni che gli è sempre mancata in carriera per via di tremendi infortuni:

“La risposta la do a lui, ultimamente sta giocando tanto però per le qualità che lui ha si deve arrabbiare un po’. Con quelle qualità deve fare di più”.

OMNISPORT | 07-03-2021 15:12