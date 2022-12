Serie A, Roma in partenza per il Portogallo

14-12-2022 21:48

Tutto pronto per la partenza della Roma alla volta dell’Algarve, dove si svolgerà la parte di ritiro dedicata alle amichevoli della ‘Albufeira Winter Cup’, funzionali alla gara contro il Bologna che riaprirà le danze in Serie A.

Josè Mourinho, che qualche voce darebbe vicino alla panchina del suo Portogallo, ha rilasciato in merito qualche battuta ai canali social giallorossi: “L’obiettivo è giocare contro squadre che stanno a un livello superiore del nostro; il Cadice non si è fermato, il Casa Pia ha giocato una fase a gironi in Coppa di Lega portoghese e il Waalwijk inizierà il campionato in Olanda prima di noi. Giocare è più importante del risultato che arriverà, i giocatori, che ho ritrovato concentrati e motivati, sono ritornati per allenarsi bene”.

Questa particolare sosta, che richiede una ripresa altrettanto enigmatica, viene analizzata dall’allenatore portoghese: “È stata la prima volta per tutti e abbiamo cercato di interpretarla in maniera professionale. Siamo andati in Giappone dopo l’interruzione del campionato, abbiamo poi fatto un periodo di vacanza in cui qualche ragazzo è ritornato dal Qatar, come Vina, Rui Patricio e Zalewski; il solo Dybala è ancora al Mondiale”.