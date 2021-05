Serie A, Roma-Lazio: le formazioni ufficiali

Sono appena state ufficializzate le formazioni di Roma-Lazio, derby della Capitale e tra i più sentiti d’Europa. La Roma non vince da quattro Derby contro la Lazio in Serie A (2N, 2P) e non ne registra di più di fila senza successi nella competizione dal 1998 (una serie di otto). Al contrario, la Lazio ha vinto 3-0 la gara d’andata; i biancocelesti potrebbero vincere due Derby di fila in campionato per la prima volta dal 2012 e infilare due clean sheet consecutivi per la prima volta dalla stagione 2006/07.

Fonseca si schiera con un 4-3-3: davanti c’è Dzeko assieme a Mkhitaryan ed El Shaarawy. Confermato Darboe (e non Villar) in mezzo, in porta gioca Fuzato. Inzaghi perde Correa (problema al polpaccio) e schiera Muriqi con Immobile. A centrocampo tornano Leiva e Milinkovic-Savic, spazio a Reina tra i pali:

Ecco le scelte dei due allenatori:

ROMA (4-3-3): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Darboe, Pellegrini; Mkhitaryan, Dzeko, El Shaarawy. All. Fonseca

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqi, Immobile. All. S. Inzaghi

