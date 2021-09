Serie A, Roma: manca solo un dettaglio per il rinnovo di Pellegrini

Nella giornata di oggi è andato in scena un altro incontro tra Giampiero Pocetta (procuratore di Lorenzo Pellegrini) e il gm giallorosso Tiago Pinto, e sembra che ormai la questione relativa al rinnovo di contratto sia stata risolta. Come scrive il Messaggero, Pellegrini firmerà un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro a stagione, e verrà inoltre eliminata la clausola rescissoria come nei desideri dell’italiano.

L’ultima parola spetterà comunque ai Friedkin, ma dopo di che dovrebbe essere annunciato ufficialmente. Anche il tecnico José Mourinho aveva anticipato il finale della trattativa: “Pellegrini mi ha detto che firmerà il suo contratto nei prossimi giorni. È un giocatore di qualità, è il capitano e firma un nuovo contratto”.

OMNISPORT | 28-09-2021 18:50