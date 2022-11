Serie A, Roma: presto una decisione su Rick Karsdorp

28-11-2022 14:38

Il terzino destro olandese Rick Karsdorp non giocherà più per la Roma alla ripresa del campionato. Dopo la discussione e i problemi con Mourinho, il difensore era tornato in Olanda e non aveva risposto alla convocazione dello Special One per la ripresa degli allenamenti.

Il Corriere dello Sport informa inoltre che dopo un paio di giorni trascorsi nella Capitale, durante i quali il ragazzo non si è mai fatto vedere a Trigoria, Karsdorp è già tornato in Olanda.

A dicembre ci dovrebbe essere un incontro tra la proprietà e gli agenti del giocatore per decidere il suo futuro.